Texas A&M wins, 79-63.The Tigers fall to 16-4 overall and 6-2 in league play.AUBURN BY THE NUMBERS2FG: 18-of-33 (55%)3FG: 3-of-16 (19%)FT: 18-of-24 (75%)TEXAS A&M BY THE NUMBERS2FG: 21-of-36 (58%)3...