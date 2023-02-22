Auburn wins, 78-74.The Tigers move to 19-9 overall and 9-6 in league play.AUBURN BY THE NUMBERS2FG: 19-of-35 (54%)3FG: 6-of-17 (35%)FT: 22-of-24 (92%)OLE MISS BY THE NUMBERS2FG: 18-of-40 (37%)3FG: ...