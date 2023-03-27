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GALLERY: Photos from Practice No. 10

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Here's an array of 16 shots from the Tigers' practice on March 27, 2023. Featured include Elijah McAllister, Dillon Wade, Koy Moore, Tate Johnson, defensive coordinator Ron Roberts, Crime Dog McGriff and more!

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