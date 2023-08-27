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BRAIN DRAIN HIGHLIGHT: J-Head on recruiting

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Esteemed recruiting and team analyst J-HEAD calls into the Brain Drain to discuss the Tigers' Class of 2024 haul so far, which of those 17 players has caught his eye the most and what he's expecting from the varsity team this season.

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