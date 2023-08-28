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BRAIN DRAIN HIGHLIGHT: Coach Hunter on team expectations

Jay G. Tate • AuburnSports
Publisher
@JayGTate
Living the dream in Montgomery, Ala.

Coach Hunter (Hunter48 on the Bunker) calls in to discuss his expectations for the 2023 season and his first-hand insights regarding Class of 2024 linebacker DeMarcus Riddick's upside.

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