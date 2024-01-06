Auburn wins, 83-51.The Tigers are 12-2 this season and 1-0 in league play.AUBURN BY THE NUMBERS2FG: 27-of-52 (52%)3FG: 7-of-18 (39%)FT: 8-of-11 (73%)ARKANSAS BY THE NUMBERS2FG: 11-of-34 (32%)3FG: 7...