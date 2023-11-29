Auburn wins, 74-57.The Tigers are 5-1 this season. AUBURN BY THE NUMBERS2FG: 22-of-46 (48%)3FG: 2-of-16 (13%)FT: 24-of-36 (67%)VIRGINIA TECH BY THE NUMBERS2FG: 8-of-31 (26%)3FG: 6-of-20 (30%)FT: 23...