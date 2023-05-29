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Auburn No. 13 national seed

Bryan Matthews • AuburnSports
Senior Editor
@BMattAU

AUBURN | The stage is set.

Auburn has been tabbed a No. 13 national seed and will host Southern Miss, Samford and Pennsylvania in the Auburn Regional beginning Friday.

It’s the first time in program history AU has hosted a Regional in back-to-back seasons.

Auburn will be home for an NCAA Regional for a second consecutive year.
Auburn will be home for an NCAA Regional for a second consecutive year. (Jamie Holt/Auburn athletics)

The Auburn Regional is paired with the No. 4 national seed Clemson Regional with the two winners meeting in a Super Regional with a trip to the College World Series on the line.

The Clemson Regional includes Tennessee, Charlotte and Lipscomb.

Auburn rolled through last year’s home Regional beating SE Louisiana, Florida State and UCLA by a combined 51-18. AU took 2-of-3 from Oregon State to win the Corvallis Super Regional an advance to the CWS for the sixth time in school history.

AUBURN REGIONAL

1. Auburn 34-21-1

4. Pennsylvania 32-14

3. Samford 36-23

2. Southern Miss 41-17

CLEMSON REGIONAL

1. Clemson 43-17

4. Lipscomb 36-24

3. Charlotte 34-26

2. Tennessee 38-19

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